В Челябинской области мать положила младенца в пакет и оставила умирать в стиральной машине

Женщина родила в бане и оставила новорожденного в стиральной машине на верную смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

В Челябинской области 32-летняя женщина родила ребенка в бане и оставила его умирать в стиральной машине. В результате возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что малыш был помещен в пакет и оставлен в неотапливаемом помещении. Тем не менее женщина позже обратилась за медицинской помощью в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Врачи выяснили, что она провела самостоятельные роды.

Следственные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярском крае мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заставила своего сына выпить средство для чистки. После этого женщина легла спать как ни в чем не бывало.