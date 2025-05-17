Суд подтвердил пожизненные приговоры двум военным за убийство в Волновахе

Апелляционный военный суд оставил без изменений ранее вынесенные пожизненные приговоры двум российским военнослужащим за убийство семьи в Волновахе. Об этом стало известно РИА Новости.

Речь идет о двух солдатах ВС РФ Антоне Сопове и Станиславе Рау, которые в ноябре 2024 года Южным окружном военным судом в Ростове-на-Дону были признаны виновными в убийстве многодетной семьи Капканец.

В отношении российских военнослужащих возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ и ст. 139 УК РФ. Суд установил, что Сопов и Рау совершили преступление на идеологической, политической и расовой почве, незаконно проникнув в жилище семьи и расправившись с девятью ее членами, в том числе с несовершеннолетними.

Преступление было совершено в конце октября 2023 года, когда контрактники оказались в Волновахе по месту службы.

Ранее сообщалось, что в ЛНР гражданина Австралии, участвовавшего в военных действиях против ВС РФ, осудили на 13 лет.