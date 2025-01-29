Суд разделил квартиру Грачевского между четырьмя наследниками

Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда в деле о наследовании имущества создателя «Ералаша», режиссера Бориса Грачевского и постановил разделить его квартиру между четырьмя наследниками. Об этом РЕН ТВ сообщил Евгений Бранецкий, адвокат вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской.

В апреле 2024 года Мещанский суд отклонил иск Белоцерковской о признании ее права на долю в московской квартире режиссера.

Ситуацию усложняло то, что в момент приобретения жилья на улице Гиляровского Грачевский находился в браке с Анной Грачевской и между ними был заключен брачный договор, согласно которому квартира считалась его личной собственностью.

В результате Анна Грачевская, Екатерина Белоцерковская и еще двое истцов подали в суд с требованием установить за ними равные доли владения квартирой.