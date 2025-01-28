Суд поставил точку в затянувшихся разборках между Грибовой и Федотовым

Актеры Анастасия Грибова и Федор Федотов завершили разбирательства в суде. Пара долгое время пыталась развестись и выяснить, за кем останется право опеки над дочерью, пишет The Voice.

Суд прошел 27 января. Он встал на сторону Грибовой. Таким образом, трехлетняя дочь осталась с мамой, а Федотову разрешат видеться с ней на выходных.

«Я обняла юриста и расплакалась. Все. Все, ребята. Этот день принес освобождение. Друзья, спасибо каждому за поддержку весь этот сложнейший год», — высказалась экс-избранница актера.

Звездные обозреватели напомнили, что история с разводом актеров сопровождалась угрозами и давлением, стороны никак не могли прийти к согласию.

Напомним, Грибова и Федотов познакомились в РГИСИ и заключили брак в 2021 году. Молодые восходящие звезды кино стали родителями дочери Ульяны. После двух лет актриса в соцсетях объявила, что уходит от мужа из-за его токсичного поведения. Участник шоу «Ледниковый период» не соглашался на развод и требовал совместного проживания.

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