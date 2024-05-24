Суд прекратил дело об убийстве в музее Югорска

Югорский районный суд официально прекратил уголовное дело об убийстве мужчины в местном музее, которое произошло в 2021 году. Об этом сообщает ugra-news.ru .

Мужчину 38 лет из Югорска обвиняли в убийстве на корпоративе в музее. Однако дело не сдвинулось: коллегия присяжных оправдывала подсудимого дважды, аргументируя это отсутствием состава преступления.

Апелляционные и кассационные суды отменяли эти оправдательные вердикты. При новом составе суда дело просили переквалифицировать со ст. 105 УК РФ на другую статью: убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Судья удовлетворил запрос.

Однако предполагаемого убийцу так и не наказали, так как его адвокат указал на истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности по последней вменяемой статье. По закону, все было верно: срок истек еще в феврале 2023 года.



Уголовное дело прекратили за истечением срока давности, прокурор и потерпевшая оказались не против.

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