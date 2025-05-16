Суд приговорил белгородца Ярошенко к 16 годам колонии за госизмену и подготовку теракта

Жителя Белгорода Юрия Ярошенко, который намеревался отравить военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, признали виновным по нескольким статьям и приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте региональной прокуратуры.

Выяснилось, что в период с января по март 2024 года Ярошенко вступил в контакт с членами «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация, признанная террористической и запрещенная в России). Впоследствии он добровольно предоставлял сведения о передвижении российских военных и местах расположения систем ПВО.

В судебном заседании, состоявшемся во 2-м Западном окружном военном суде, было вынесено решение о признании 48-летнего мужчины виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них — «Государственная измена», «Незаконное приобретение и передача взрывных устройств», а также «Приготовление к террористическому акту».

«Обвиняемый также намеревался с помощью подрыва гранаты совершить террористический акт в отношении военнослужащих Российской Федерации. После планировал отравить ядовитым веществом продукты питания, предназначенные для отправки в зону специальной военной операции», — подчеркнули в прокуратуре.

В итоге Ярошенко был осужден на 16 лет тюремного заключения, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный был оштрафован на сумму в 100 тыс. руб.

Ранее жителя ХМАО задержали по подозрению в подготовке теракта на железной дороге.