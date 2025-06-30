Осужденная на семь лет за финансовые махинации блогер Битмама обжаловала приговор

Блогер Валерия Федякина, прославившаяся как Битмама, обратилась в суд с апелляционной жалобой на вынесенный ей приговор. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщили в Пресненском суде Москвы.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена.

Накануне суд признал Битмаму виновной в организации мошеннической схемы и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие установило, что блогер создала финансовую пирамиду, заработав свыше 2,2 млрд руб. Деньги выводились за границу в обход валютного контроля, конвертировались в криптовалюту и переправлялись в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В ходе следствия ее признали виновной в мошенничестве, связанной с крупными финансовыми преступлениями.

Адвокаты Федякиной заявили о недостаточности доказательств и необъективности следствия. Защита потребовала вернуть дело прокурору для проведения нового расследования. В свою очередь, сама Битмама не признает вину.

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