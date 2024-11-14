Суд приговорил участников украинской диверсионной группы к пожизненному заключению

Кроме того, Капустина** оштрафовали на 2,5 млн рублей, а Канахина** — на 2 млн рублей.

Еще трое фигурантов дела — Александр Галанин**, Антон Зырянов** и Алексей Огурцов**, также получили пожизненные приговоры с аналогичным штрафом в размере 2 млн рублей каждому.

Отмечается, что первые восемь лет осужденные проведут в тюрьме строгого режима, после чего их переведут в колонию, где будут заключенные будут отбывать оставшийся срок.

Суд также постановил взыскать с преступников 10 млн рублей в пользу гражданских потерпевших и 3,5 млн рублей в пользу коммунальных служб.

Обвиняемые незаконно пересекли границу России и проникли в два села Брянской области в марте 2023 года. Там они устроили стрельбу по гражданским автомобилям и людям. Все фигуранты дела находятся за пределами РФ и, по предварительным данным, продолжают участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Кроме того, по данным следствия, Капустин** летом 2022 года совершил попытку подрыва объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Волгоградской области.

Ранее прокуратура, выступающая на стороне обвинения, обратилась в суд с просьбой вынести заочный приговор основателю запрещенной в России и признанной террористической организацией РДК* Денису Капустину** к пожизненному заключению за нападение на Брянскую область.

*запрещенная в России террористическая организация.

**внесены в РФ в перечень экстремистов и террористов.