Суд приговорил жителя Брянска к 19 годам за убийство девятимесячной дочери и инсценировку похищения

Отец девятимесячной девочки, которую в феврале 2012 года убил, а потом вместе с женой инсценировал ее похищение, заявил, что о "похищении" ребенка силовикам сообщила его жена, поэтому в его действиях нет состава преступления.

Как сообщает РИА Новости, в марте того же года мать девочки Светлана Шкапцова обратилась в полицию с заявлением о том, что ее ребенка украли из коляски у зоомагазина. Поисками ребенка в течение трех недель занимались тысячи силовиков и волонтеров. Однако потом выяснилось, что история с похищением была придумана. На самом деле девочка скончалась от побоев собственного отца Александра Кулагина.

Следствие установило, супруги заранее все продумали. После инсценировки похищения своей дочери, Кулагин уехал в другой город, а его жена обратилась к правоохранителям.

Суд приговорил Кулагина к 19 годам за убийство и организацию лжепохищения, а Шкапцову к четырем годам и трем месяцам за оставление в опасности и ложный донос.

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