Суд Приморья арестовал 62 объекта недвижимости в бухте Улисс
Арбитражный суд Приморья арестовал 62 объекта недвижимости во Владивостоке
Фото: [flickr.com]
Арбитражный суд Приморского края наложил арест на 62 объекта недвижимого имущества, расположенных во Владивостоке, в бухте Улисс, сообщил ТАСС.
Данное решение было принято судом в результате удовлетворения ходатайства заместителя генерального прокурора, действовавшего в защиту интересов Российской Федерации, представленных Министерством обороны.
Целью министерства является возвращение в собственность государства объектов недвижимости, которые ранее находились в его владении и были реализованы в разные периоды времени, а также возмещение денежных средств, полученных от их продажи.
Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» в рамках иска ГП.