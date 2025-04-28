Суд Приморья арестовал 62 объекта недвижимости в бухте Улисс

Арбитражный суд Приморского края наложил арест на 62 объекта недвижимого имущества, расположенных во Владивостоке, в бухте Улисс, сообщил ТАСС.

Данное решение было принято судом в результате удовлетворения ходатайства заместителя генерального прокурора, действовавшего в защиту интересов Российской Федерации, представленных Министерством обороны.

Целью министерства является возвращение в собственность государства объектов недвижимости, которые ранее находились в его владении и были реализованы в разные периоды времени, а также возмещение денежных средств, полученных от их продажи.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» в рамках иска ГП.