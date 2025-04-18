Суд арестовал имущество бывших топов «Газпрома»

Фрунзенский суд наложил арест на активы Селезнева и Митюшова — экс-топов «Газпрома», обвиняемых в выводе $1,6 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Во Фрунзенском районном суде Петербурга принято решение о наложении ареста на имущество бывших топ-менеджеров «Газпрома» Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова. Мера принята в рамках иска Генпрокуратуры, которая требует обратить в доход государства 100% акций десятков компаний, контролируемых фигурантами. По данным следствия, экс-руководители организовали схему вывода более $1,6 млрд из ООО «Газпром нефтехим Салават».

Часть этих средств, как предполагается, была переведена на счета в Испании, на Кипре и в ОАЭ. Остальная сумма, по информации из материалов дела, легализована через покупку прибыльных российских предприятий, включая «Ферроцинк», «М Индустрия», «Корпоративный центр», а также через крупные складские комплексы и заводы строительных материалов.

Арест наложен на недвижимость, интеллектуальные права, бизнес-активы, в том числе на «Южные врата», «Дмитровский завод газобетонных изделий» и другие объекты. Помимо Селезнева и Митюшова, в списке ответчиков — их деловые партнеры и родственники. По версии прокуратуры, часть активов могла быть оформлена на супругу и детей Митюшова.

Расследование началось после выявления аффилированных схем с подконтрольным банком «Финсервис», через который шли ключевые транзакции. Судебное разбирательство по делу продолжается.

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