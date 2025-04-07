Суд продлил меру пресечения бизнесмену Портнягину

Московский Мещанский суд принял решение о продлении до 10 октября ранее избранной меры пресечения в форме определенных ограничений в отношении бизнесмена Дмитрия Портнягина, широко известного под псевдонимом «Трансформатор», сообщил ТАСС.

Согласно информации, предоставленной агентством, блогер не выразил несогласия с постановлением судьи Варвары Огановой. Также было указано, что по инициативе прокурора слушание дела по существу было перенесено на 24 апреля из-за недостаточного уведомления участников процесса.

Дмитрий Портнягин, известный как «Трансформатор», обвиняется в значительном уклонении от налоговых выплат. Его супруга Екатерина также фигурирует в данном деле в статусе подозреваемой. В начале августа Тверской районный суд Москвы применил к ней меру пресечения в виде запрета на определенные действия.

По информации следствия, в период с 2018 по 2020 годы обвиняемые уклонились от уплаты налогов на сумму, превышающую 124 млн руб. Кроме того, подозреваемые осуществили перевод более 91 млн руб. на счета сторонних лиц.

Вследствие несвоевременной оплаты налогов у них также образовалась задолженность в размере 64 млн руб., включающая пени и штрафы.

Ранее сообщалось, что следствие прекратило уголовное дело против инфобизнесмена Портнягина и его жены.