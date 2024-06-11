Суд продлил срок в СИЗО кемеровчанину, обвиняемому в убийстве девушки

Находящийся под стражей мужчина по делу об убийстве девушки останется в изоляторе. Так решил суд, сообщает издание «Vse42.ru» .

По решению суда обвиняемый в убийстве 37-летний кемеровчанин пробудет в СИЗО еще еще два месяца. Ему уже не первый раз продлевают меру пресечения. Первый раз это произошло 1 марта. Тогда суд отправил мужчину в изолятор до 21 апреля. Позже срок продлили до 21 мая, и вот, постановили оставить обвиняемого в СИЗО еще до 21 августа.

Предварительно установлено, что 20 февраля мужчина в арендованной квартире поругался со своей 29-летней сожительницей. На фоне личного конфликта кемеровчанин схватился за нож и ударил им девушку в грудь, шею и лицо. От полученных проникающих ранений пострадавшая скончалась.

Ранее сообщалось, что СК взялся за расследование убийства работницы храма в Подмосковье.