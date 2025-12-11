Суд против блогерши: как заявление о домогательствах в московском метро обернулось обвинительным приговором для жертвы

Московский суд вынес обвинительный приговор блогерше Ксении Карповой, которая ранее заявила о домогательствах со стороны неизвестного пассажира в метро. По словам девушки, мужчина намеренно схватил ее за ягодицу, сообщил портал MSK1.RU .

«При любых обстоятельствах этот человек не имел права меня трогать, — заявила Карпова. Даже если бы я стояла там в белье. Больше всего бесили его выкрики после: «И что ты мне сделаешь?» и «Ой-ой, в полицию пойдешь?», — добавила она.

После инцидента блогерша обратилась в полицию, и предполагаемого обидчика задержали. Однако позднее оказалось, что мужчина сам подал встречное заявление, в котором утверждал, что Карпова вела себя провокационно: бегала по платформе, танцевала и мешала ему пройти.

«Все что там написано не является правдой, — опровергла эти утверждения Карпова. — Но в суде признали все равно, что мы виноваты. Мы приехали в участок, а нас отправили снимать отпечатки, фоткают около стены. Думаю: «Я что преступница?», — заявила она.

При этом уголовное дело в отношении самого пассажира, обвиняемого в домогательствах, еще не закрыто. Его рассмотрение состоится в ближайшее время. Таким образом, судебные разбирательства вокруг инцидента приняли неожиданный оборот, поставив под удар первоначальную позицию пострадавшей.

