Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замминистра обороны Иванову в закрытом режиме

Решение о продлении меры пресечения в отношении Тимура Иванова будет вынесено Басманным судом. Защита настаивала на проведении открытого заседания, но суд решил провести его в закрытом режиме. Соответствующей информацией в четверг, 19 сентября, поделилось РИА Новости.

В Басманном суде Москвы рассмотрят вопрос о дальнейшем содержании под арестом бывшего замминистра обороны России. Тимура Иванова обвиняют в получении взяток в особо крупном режиме. Заседание должно пройти в закрытом режиме.

До этого бизнесмену Сергею Бородину и Тимуру Иванову продлили арест. Они оба обвиняются во взяточничестве. На данный момент стадия сбора доказательств по делу находится в активной фазе.

Ранее начальника автобронетанковой службы ЦВО задержали за взятку в 10 млн руб.