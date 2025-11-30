Суд резко уменьшил требования пострадавших от дрифта блогера Гаджиева в Подмосковье

Автоблогер Гаджи Гаджиев, устроивший год назад опасное ДТП при дрифте на федеральной трассе в Одинцове, по решению суда выплатит двум пострадавшим ровно миллион рублей. При этом они требовали 10 млн рублей сказано в материалах, указывает РИА Новости .

Потерпевшие, среди которых была женщина с коляской, требовали компенсацию в десять раз больше — по 5 миллионов рублей каждый. Суд счел эти суммы чрезмерными, постановив взыскать с виновника по 500 тыс. руб. за моральный вред каждому пострадавшему. Дополнительно блогер обязан возместить 220 тыс. руб. на услуги адвокатов — против этих расходов он пытался возражать, но безуспешно.

Инцидент, прогремевший в ноябре 2024 года, раскрывает изнанку дорожного хайпа: Гаджиев, выполнявший трюки на BMW, потерял управление и вылетел на обочину, где стояли зрители. После наезда автоблогер скрылся с места происшествия, хотя оба пострадавших были госпитализированы с тяжелыми травмами. Позже он явился в полицию с повинной.

Медицинские последствия инцидента пострадавших оказались крайне тяжелыми: мужчина получил сочетанную травму тела с переломом височной кости, а девушка — перелом левой бедренной кости. Обоим пострадавшим был причинен тяжкий вред здоровью, потребовавший длительного лечения и реабилитации.

Уголовное наказание для Гаджиева уже состоялось: в июле Одинцовский суд приговорил его к трем годам колонии-поселения со штрафом 200 тыс. руб. и лишением водительских прав на 2,5 года. Блогер был признан виновным по двум статьям: совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью с оставлением места ДТП.

Примечательно, что родственники Гаджиева еще до суда передали пострадавшим 435 тыс. руб. — эти выплаты суд учел отдельно. Сам блогер упоминал в показаниях, что покупал для жертв еду и лекарства. Однако судебное решение по компенсациям стало финальным аккордом в истории, которая началась как развлекательный контент, а закончилась судом и тюремным сроком.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержаны глава МИД Мурат Нуртлеу и бизнесмен Гаджи Гаджиев.