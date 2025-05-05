Суд счел, что Чубайс не хочет сохранять имущество в России

Согласно материалам Арбитражного суда Москвы, экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс и еще семь фигурантов разбирательства не стремятся сохранить свои активы в России и в случае отмены ареста, вероятно, переместят их за рубеж, передает ТАСС.

В документах суда отмечается, что, по данным СМИ, некоторые ответчики находятся за пределами РФ, а против ряда лиц возбуждены уголовные дела. В частности, А. Б. Чубайс и Ю. А. Удальцов покинули страну, а в отношении О. В. Киселева и Б. Г. Подольского возбуждены уголовные дела.

Киселев объявлен в международный розыск и находится за границей, а Подольский заключен под стражу. В связи с этим «Роснано» обоснованно полагает, что ответчики могут быстро вывести свои активы из России после получения искового заявления.

Известно, что ранее Чубайс обращался в суд с просьбой об отмене ареста, наложенного на его имущество.

По иску «Роснано» Арбитражный суд Москвы принял решение об аресте денежных средств и прочих активов Чубайса и семи других лиц на общую сумму 5,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по долгам компании «Лира».