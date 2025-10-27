Суд снял меру пресечения с бизнесмена Халилова по делу о взятке врачу

В Воронеже вынесено решение об освобождении из-под стражи Юсифа Халилова — известного в регионе предпринимателя, совладельца крупнейшего городского рынка и лидера местной азербайджанской диаспоры. Информацию о судебном постановлении подтвердило издание «Коммерсантъ».

По данным журналистов, Халилов уже покинул территорию России и в настоящее время находится в Азербайджане. При этом отмечается, что бизнесмен сохраняет возможность вернуться в Воронеж в ближайшее время.

Основанием для заключения предпринимателя под стражу в августе стало обвинение в даче взятки медицинскому работнику. Следствие установило, что Халилов передал врачу 330 тыс. руб. за оформление фиктивных документов, которые помогли бы его сыну избежать призыва на военную службу.

Ранее сообщалось, что главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области лишили гражданства РФ.