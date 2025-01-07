Суд США рассмотрит вопрос о почетной отставке 30 тыс. военных с нетрадиционной ориентацией

Американский суд рассмотрит вопрос об отставке с почестями 30 тыс. военнослужащих, которые обладают нетрадиционной ориентацией. Об этом сообщило агентство Reuters.

В прошлом из рядов армии Соединенных Штатов было уволено порядка 30 тыс. человек, которые имеют нетрадиционную ориентацию. Именно их сексуальные предпочтения стали причиной увольнения. В 2023 году в суд был подан коллективный иск, в которых отставники заявили, что были отправлены в обычную отставку, за счет чего потеряли право на бесплатные медицинские услуги, а также ряд других льгот. Тем самым были нарушены их конституционные права, а также принцип равноправия.

Теперь же, по утверждению Пентагона, суд пересмотрит дела всех таких уволенных. Им могут заменить обычную отставку на почетную.

Ранее президент США Байден одобрил секретный меморандум, который определяет политику страны. По нему основой национальной безопасности становится противодействие сотрудничеству между четырьмя странами: Россией, КНДР, Китаем и Ираном. Документ дает четыре рекомендации следующей администрации Соединенных Штатов, в том числе активное использование санкций.