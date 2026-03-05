«Суд царя Соломона» нашли в Зарайске: легендарный перстень поведал о тайнах XVII века

Археологические раскопки в историческом центре Зарайска принесли неожиданное открытие. Как пишет REGIONS , главный научный сотрудник музея-заповедника «Зарайский кремль» Тимур Галкин обнаружил бронзовый перстень-печатку с изображением библейского сюжета. Статья об уникальной находке вышла в сборнике материалов семинара «Археология Подмосковья и сопредельных территорий», прошедшего в Москве.

Перстень нашли в 2024 году во время раскопок на улице Красноармейской, 14, где исследователи изучали фундамент дома конца XIX века. Артефакт представляет собой бронзовое кольцо со вставкой из стекла в металлической оправе. Но главная ценность — это изображение на самой вставке, выполненное в технике инталии. Исследователи разглядели на крошечном пространстве четыре человеческие фигуры: стоящую с мечом (за ней видна еще одна), сидящую на троне с жезлом и лежащую внизу с поднятыми руками.

Ученые уверены, что перед ними одна из многочисленных иллюстраций библейского сюжета о суде царя Соломона. Такие изображения были популярны на перстнях в XVII–XVIII веках. Но находка ценна не только художественным исполнением. Судя по всему, перстень использовался не просто как украшение, а выполнял вполне практическую функцию — им владелец скреплял личные документы.

Изучив местность, где обнаружили артефакт, исследователи предположили, кому он мог принадлежать.

«Располагая полученной информацией, мы можем очертить социальный круг владельцев и сделать предположение о возможной связи предмета с некоторыми известными купеческими фамилиями Зарайска (Локтевы, Тепицины, Ярцевы), чьи дома в конце XVII–XVIII в. располагались на данной территории», — говорится в работе.

Находка подтверждает высокий уровень социальной активности жителей Зарайска несколько столетий назад. Наличие личной печати говорило о том, что горожане участвовали в имущественных сделках, вели переписку и имели дело с документами, требующими удостоверения подлинности.

Научная деятельность Тимура Галкина не ограничилась докладом о перстне. На семинаре исследователь также представил работу, посвященную анализу погребального инвентаря Палецких курганов. Эти памятники раскопали ровно сто лет назад на территории Луховицкой волости Зарайского уезда. Шесть лет ученый потратил на архивные изыскания, восстанавливая содержимое каждого из пяти курганов и прослеживая непростую судьбу коллекции.

