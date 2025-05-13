Суд Улан-Удэ арестовал министра транспорта Бурятии Александра Гоге

В Советском районном суде Улан-Удэ принято решение о заключении под стражу Александра Гоге, руководителя Министерства транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. Информацию об этом предоставили ТАСС в судебном учреждении.

Задержание министра сотрудниками правоохранительных органов произошло 12 мая. Суд поддержал ходатайство следствия, выбрав в качестве меры пресечения содержание под стражей. Согласно заявлению суда, срок ареста продлится до 3 июня 2025 года.

Гоге предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями, а именно в совершении действий, предусмотренных пунктами «г» и «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

Мера пресечения была избрана по запросу следственного отдела Управления ФСБ России по Республике Бурятия на время проведения предварительного расследования.

Согласно данным следствия, Гоге подозревается в создании необоснованных препятствий для участия компаний «Стройинком» и «Иркутскдорстрой» в электронных торгах, а также в продвижении интересов компании «Доринвест».

В пресс-службе суда отметили, что с «Доринвест» был заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту автодороги Улан-Удэ — Романовка — Чита на сумму 1 197 000 000 руб., что, по мнению следствия, является нарушением принципов эффективного использования бюджетных средств.

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