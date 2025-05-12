Суд в Германии запретил СМИ называть Усманова владельцем яхты Dilbar

Согласно заявлению представителя Алишера Усманова, российский бизнесмен одержал победу в немецком суде против люксембургской медиагруппы Mediahuis Luxembourg S.A. Решением суда данному СМИ запрещено указывать Усманова как владельца яхты Dilbar, передает РИА Новости.

Mediahuis Luxembourg, являясь крупным игроком на люксембургском издательском рынке, владеет рядом известных газет и онлайн-порталов, в частности Luxemburger Wort и Luxembourg Times.

Суд постановил, что подобное утверждение является нарушением прав Усманова и наложил запрет на его дальнейшее распространение. В случае игнорирования данного запрета, Mediahuis грозит штраф до €250 000 за каждый зафиксированный инцидент нарушения.

Если же взыскание штрафа окажется невозможным, предусмотрено административное задержание на срок до полугода за каждый случай, но не более двух лет в общей сложности. На данный момент спорный фрагмент статьи уже удален с веб-сайта Luxembourg Times.

В пресс-службе Усманова подчеркнули, что начиная с 2023 года юристы предпринимателя добились десяти судебных решений и запретов в отношении изданий, которые связывали Усманова с владением недвижимостью и другими активами в Германии. Фактически же указанное имущество находится в доверительном управлении, не подлежащем отзыву, и принадлежит независимым управляющим трастов.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск экс-сенатора от Удмуртии и бывшего главу «Башнефти» Хорошавцева.