В Саратове студентов осудили за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге

В мае 2023 года 19-летний Гашумов в одном из мессенджеров получил предложение совершить поджог релейных шкафов, от которых зависит автоматическая регулировка идущих по железной дороге поездов. За совершение этого действия неизвестный, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, пообещал молодому человеку 30 тысяч рублей. Гашумов дал согласие, после чего получил подробную инструкцию, а также предложение уничтожить указанным выше способом два релейных шкафа на станции «Жасминная».

На «дело» он решил идти не один и подговорил 17-летнюю знакомую, пообещав деньги. Девушка ответила согласием и некоторое время спустя молодые люди приобрели лом-гвоздодер и керосин. 19 июля минувшего года на станции «Жасминная» студент попытался взломать шкафы, но потерпел неудачу. В это же время в зоне видимости девушки появились сотрудники «РЖД» на автомобиле и сообщники поспешили скрыться. Решением суда Гашумов получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, три первые из которых он проведет в тюрьме. Несовершеннолетняя была приговорена к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.



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