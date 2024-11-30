Суд в Москве арестовал мужчину, похитившего двух подростков в столичном ТЦ

Похитивший накануне в ТЦ в Москве двух подростков и вымогавший у несовершеннолетних денежные средства со стрельбой в воздух мужчина отправлен на время следствия по делу в СИЗО, проинформировали в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент со стрельбой и вымогательством произошел 25 ноября на парковке в ТЦ на Ярцевской улице. Сначала злоумышленник под угрозой пистолета заставил двух подростков сесть к нему в машину. А после в безлюдном месте требовал с несовершеннолетних сумму в 120 тысяч рублей. При этом он утверждал, что они якобы продали ему какой-то некачественный товар. Угрозы сопровождались стрельбой в воздух. Позднее налетчик был задержан полицией.

«С учетом позиции прокуратуры обвиняемый заключен под стражу. Вину в похищении несовершеннолетних и вымогательстве он не признал», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину, который выстрелил в охотников в Талдоме.