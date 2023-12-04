Суд в Москве арестовал пермского фотографа Скворцова по делу о госизмене
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Ранее мать фотографа сообщила журналистам, что ее сына пермского фотографа и музыканта Григория арестовали в Москве по подозрению в государственной измене.
Сегодня в понедельник, 4 декабря, Лефортовский суд Москвы вынес решение об содержании Скворцова в СИЗО на время следствия, пишет «Коммерсант».
«Лефортовский суд Москвы арестовал Григория Скворцова 29 ноября. Ему предъявили обвинение по делу о госизмене, материалы дела засекречены», — пишет издание.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин поручил амнистировать некоторые категории женщин, отбывающих сроки в тюрьмах.