Суд в Москве арестовал счета блогера Косенко на сумму свыше 206 млн рублей

Суд в Москве арестовал все существующие счета блогера Сергея Косенко, который печально прославился видео с двухмесячным сыном и сугробом. По данным ТАСС, звезда интернета не сможет воспользоваться ни одним счетом на сумму более 206 млн рублей.

Сергею Косенко по 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка») грозит штраф в размере 100 тыс. рублей или в размере годового дохода. По данным правоохранительных органов, суд арестовал все 43 счета на сумму, превышающую 206 млн 381 тыс. рублей.

Напомним, что Косенко попал в поле зрения общественности после публикации видео с ребенком, которого кинул в снег. Сам блогер заявил, ребенок на видео — это монтаж. Адвокат подтвердил эту информацию. Однако следствие проверяет эти сведения, сторона блогера заявляла, что готова сотрудничать по делу.

Ранее сообщалось, что Косенко грозит до 10 лет тюрьмы за свое скандальное видео с младенцем.