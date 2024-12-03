Суд в Москве оштрафовал гражданина Италии за дискредитацию ВС РФ

Суд в Москве вынес в отношении гражданина Италии Эрманно Риццо определение о наложении штрафа. Иностранец, как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную судебную документацию, обвинялся в дискредитации российских войск.

В частности, иностранный гражданин неоднократно демонстрировал средства наглядной агитации, среди которых флаг радужных цветов, на котором изображен голубь с цветком и надписью «Pace» (мир — прим. ред.), относящийся к распространяемому в Европе якобы интернациональному движению за мир.

«В судебном заседании мужчина вину не признал и пояснил, что его супруга является гражданкой РФ и у него дома имеются разные флаги, с одним из которых он решил погулять и сфотографироваться», — приводится в публикации агентства.

Суд доводы итальянца к сведению не принял и решил, что своими неоднозначными поступками мужчина привлек публичное внимание. А такая наглядная агитация считается негативным отношением к ВС России.

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