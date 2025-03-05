Суд в Москве оштрафовал Twitch, Zoom и Pinterest

Таганский районный суд Москвы приговорил к крупным штрафам известные развлекательные сервисы за административные правонарушения. Об этом пишет VSE42.Ru.

Согласно информации судов общей юрисдикции Москвы, под штрафы попали видеостриминговый сервис Twitch, фотосток Pinterest и платформа для видеоконференцсвязи Zoom. Их обвиняют в повторном отказе локализовать персональные данные россиян. Портал указал статью ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных).

Всем компаниям 5 марта назначили административные штрафы на крупные суммы. Так, Twitch наказали на 13 млн рублей, Zoom на 15 млн рублей, а Pinterest — на 12 млн рублей. В общей сумме это 40 млн рублей, которые организации будут обязаны выплатить за нарушение российского законодательства.

Ранее сообщалось, что сразу четыре банка России были оштрафованы ФАС за нарушение правил рекламы.