Суд в Москве оставил в СИЗО до апреля экс-замминистра транспорта Семенова

Дорогомиловский суд в Москве продлил срок содержания под стражей для Алексея Семенова, бывшего заместителя министра транспорта Российской Федерации. Решение о продлении меры пресечения было принято до 26 апреля. Об этом стало известно от пресс-службы суда, которую цитирует РИА Новости.

В отношении Семенова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как рассказали журналистам в правоохранительных органах, речь идет о хищении денежных средств на сумму более 200 млн руб. Эти события произошли в 2012 году, когда Семенов занимал пост директора департамента программ развития в Министерстве транспорта РФ.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Аналогичное решение было принято в отношении еще одного фигуранта — Вячеслава Смирнова, который ранее занимал должность генерального директора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», добавили в суде.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Ростовской области арестовали по решению суда.