Суд в Москве отправил на 15 суток мужчину за флаг террористической организации на аватарке

Суд города Москвы принял решение о заключении под стражу мужчины на срок 15 суток за публикацию в личном кабинете в мессенджере WhatsApp изображения, которое напоминает флаг террористической организации «Имарат Кавказ»*. Об этом свидетельствуют официальные документы, предоставленные РИА Новости.

Гражданину было предъявлено обвинение в нарушении части 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно в пропаганде или публичном показе запрещенной в стране символики.

«На принадлежащем ему аккаунте в мессенджере WhatsApp… на аватарке разместил картинку, на которой изображен мусульманин на коне с черным флагом с изображением слова на арабском языке (воин Аллаха), данный флаг имеет сходство с флагом «Имарат Кавказа», являющимся символикой террористической и запрещенной организации на территории РФ», — сказано в документах.

Согласно материалам дела, мужчина утверждает, что якобы не был осведомлен о значении изображения. В ходе судебного заседания нарушитель признал свою вину и просил не наказывать его. Однако суд не принял это во внимание и назначил ему наказание в виде административного ареста на полмесяца.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила готовящийся солдатом-контрактником теракт в военной части ПВО в Московской области.

*запрещенная в России террористическая организация.