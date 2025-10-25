Суд в Москве отправил в камеру болельщика ЦСКА за нацистское приветствие на матче
Нагатинский районный суд Москвы вынес приговор болельщику хоккейного клуба ЦСКА Даниле И. Он был признан виновным в демонстрации нацистской символики, сообщает ТАСС.
Основанием для начала расследования стало видео, опубликованное 22 октября в хоккейном Telegram-канале. На записи, сделанной во время матча 20 октября, зафиксирован Данила И., который на трибуне выполняет запрещенный жест, известный как нацистское приветствие.
Подсудимый полностью признал свою вину в суде. Он заявил, что не осознавал значения своего действия и не представлял возможных последствий.
Суд, несмотря на искреннее раскаяние, вынес приговор — 13 суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что в городе Щелково, расположенном в Московской области, группа подростков была задержана после инцидента возле лицея № 14. Молодые люди подняли руки в жесте, который был интерпретирован как демонстрация нацистской символики.