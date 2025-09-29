Суд в Новосибирске обязал жительницу снять кондиционер с фасада после жалоб соседа на капающую воду

Фото: [ Многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья на улице Кирова в Старой Купавне Богородского округа/Медиасток.рф ]

Жительница Новосибирска по решению суда вынуждена демонтировать кондиционер, установленный на фасаде многоквартирного дома. Поводом для разбирательства стала жалоба соседа, на чей подоконник попадала вода из дренажной системы устройства. Об этом пишет РИА Новости.

Судебный спор между жительницей Новосибирска и ее соседом завершился демонтажом кондиционера. Причиной разбирательства стали постоянные капли воды с внешнего блока устройства, которые падали на подоконник соседней квартиры. Управляющая компания по заявлению соседа провела проверку и установила, что монтаж оборудования произведен с нарушениями.

Выяснилось, что владелица кондиционера разместила его на фасаде здания без необходимых согласований. Проектная документация жилого дома не предусматривала возможность установки климатической техники на наружных стенах. Кроме того, женщина не получала официального разрешения от других собственников квартир.

Управляющая компания первоначально выдала предписание об устранении нарушения, предупредив о необходимости демонтировать устройство и восстановить поврежденные участки фасада. Однако собственница проигнорировала эти требования, что и привело к судебному разбирательству. Районный суд удовлетворил иск, а после апелляции женщины это решение подтвердил Новосибирский областной суд, после чего вердикт вступил в законную силу.

