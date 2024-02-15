Суд в России заочно арестовал Панина за призывы к терроризму

Звезда «Жмурок» Алексей Панин* был заочно арестован на два месяца по решению Гагаринского районного суда города Москвы. Об этом стало известно из базы судов общей юрисдикции столицы.

Алексей Панин не живет в России уже много лет: актер уехал в Испанию до начала СВО, а в 2023 году перебрался в США. Он участвовал в интервью зарубежным СМИ, нелестно высказываясь в адрес соотечественников и властей. В его антироссийских заявлениях усмотрели публичные призывы к терроризму и оправдания террористической деятельности.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Суд в Москве принял решение о заочном аресте звезды на два месяца.

Однако реальное содержание под стражей в рамках дела Панину грозит лишь в случае, если состоится его экстрадиция или депортация. При пересечении границы РФ его задержат.

Ранее сообщалось, что Украина заочно предъявила обвинения Олегу Дерипаске.

*Алексей Панин признан в России иноагентом.