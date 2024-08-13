Суд в США освободил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина Кублицкого

Окружной суд американского штата Флорида вынес в понедельник, 12 августа, решение об освобождении под залог под российского гражданина Павла Кублицкого. Напомним, в конце прошлой недели мужчина был задержан в США по подозрению в кибермошенничестве.

Как сообщается на сайте суда, согласно представленным документам, Кублицкий выпущен под залог в размере 100 тыс долларов. Россиянина обязали сдать свои проездные документы и паспорта американским властям Также суд установил наблюдение за его местоположением и наложил запрет на использование сотовой связи и мобильного интернета.

Кроме того, Кублицкому первое время предписано находиться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в США арестовали двух россиян, обвиняемых в киберпреступлении.