Суд в США отказался арестовывать Трампа

Как сообщает РИА Новости, бывшего президента США отпустят под обязательство о явке и соблюдение законов. Такое решение принял суд.

Также сообщается, что 45-й президент США дональд Трамп отказался признать в суде вину по делу о своем вмешательстве в президентские выборы 2020 года и штурме Капитолия.

«Суд решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа, его отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов», - передает корреспондент информагентства.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп в письме донорам своей предвыборной кампании написал, что ему грозит тюремный срок по предъявленным обвинениям в 561 год.