Logo

Суд во Владимирской области признал фиктивным брак бойца СВО

Во Владимирской области признали фиктивным брак бойца СВО, заключенный до фронта

Общество

Во Владимирской области суд вынес решение, лишившее женщину статуса вдовы и всех сопутствующих выплат после гибели ее супруга — участника специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram, брак между бойцом и женщиной был признан недействительным.

Согласно материалам дела, мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. Незадолго до отправки в зону боевых действий он официально зарегистрировал брак. Однако впоследствии военнослужащий пропал без вести. В ходе судебного разбирательства было доказано, что после визита в ЗАГС супруги никогда не проживали совместно и даже не поддерживали общение, что указывало на отсутствие реальных семейных отношений.

На этом основании суд квалифицировал данный союз как фиктивный, заключенный, по всей видимости, с целью последующего получения социальных выплат и пособий, положенных жене погибшего военнослужащего. В результате все положенные государственные выплаты были перенаправлены законным получателям — матери и другим членам семьи пропавшего бойца. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию в рамках данного производства.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей из Иркутской области ушел добровольцем на СВО и не вернулся из боя.