Суд во Владимирской области признал фиктивным брак бойца СВО

Во Владимирской области суд вынес решение, лишившее женщину статуса вдовы и всех сопутствующих выплат после гибели ее супруга — участника специальной военной операции. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram, брак между бойцом и женщиной был признан недействительным.

Согласно материалам дела, мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ для участия в СВО. Незадолго до отправки в зону боевых действий он официально зарегистрировал брак. Однако впоследствии военнослужащий пропал без вести. В ходе судебного разбирательства было доказано, что после визита в ЗАГС супруги никогда не проживали совместно и даже не поддерживали общение, что указывало на отсутствие реальных семейных отношений.

На этом основании суд квалифицировал данный союз как фиктивный, заключенный, по всей видимости, с целью последующего получения социальных выплат и пособий, положенных жене погибшего военнослужащего. В результате все положенные государственные выплаты были перенаправлены законным получателям — матери и другим членам семьи пропавшего бойца. Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию в рамках данного производства.

Ранее сообщалось, что отец четверых детей из Иркутской области ушел добровольцем на СВО и не вернулся из боя.