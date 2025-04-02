Суд восстановил права бизнесмена Пумпянского и его семьи в ЕС

Согласно опубликованному судебному вердикту, Европейский суд принял решение об отмене ограничительных мер, введенных в отношении предпринимателя Дмитрия Пумпянского, его жены Галины и сына Александра. Совету ЕС предписано покрыть судебные расходы.

Дмитрий Пумпянский был включен в санкционный список в середине марта 2022 года. В отношении него были введены ограничения на въезд в страны Евросоюза, а также заморозка активов.

На тот момент он являлся членом совета директоров ТМК (Трубной металлургической компании), а также занимал должность президента и бенефициара группы «Синара».

Практически сразу после введения санкций бизнесмен оставил занимаемые должности. Кроме того, с 2010 года он являлся руководителем Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Ранее сообщалось, что Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией.