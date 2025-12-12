Суд встал на сторону мужчины, трогавшего блогершу за ягодицы в метро

В Москве суд признал блогершу Ксению Карпову виновной в создании препятствий на станции метрополитена. Основанием для разбирательства стало заявление мужчины, который ранее трогал ее за ягодицы во время съемки видеоролика. Информацию об этом распространил телеграм-канал 112, передает телеканал Краснодар.

Мужчина первым обратился в полицию и указал, что действия Карповой мешали движению пассажиров. Суд учел его доводы и обязал блогершу выплатить штраф в размере ₽25 тыс. Ее подруга, присутствовавшая при инциденте, также получила штраф — ₽20 тыс.

Карпова не признает предъявленные ей нарушения и заявляет о своей невиновности. Разбирательство по эпизоду, связанному с домогательством, назначено на следующую неделю. По словам блогерши, во время съемки ее неожиданно схватил за ягодицы незнакомый мужчина, после чего она обратилась в полицию.

Она уточнила, что не стремится серьезно осложнять жизнь человеку, совершившему действия сексуального характера, и рассчитывает прежде всего на публичное признание факта произошедшего.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке атаки БПЛА на республику.