Суд вынес решение в отношении экстремиста Волкова

Суд приговорил Волкова к 18 годам лишения свободы и штрафу в размере 2 млн руб. по делу об экстремистской деятельности и фейки о Российской армии.

Согласно решению суда, первые пять лет Волков должен провести в тюрьме, а в оставшийся срок его должны отправить отбывать наказание в колонию строгого режима. Отмечается, что рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, а само судопроизводство началось в апреле 2025 года.

Волков, которого Басманный суд Москвы заочно арестовал в феврале 2021 года, обвиняется в создании экстремистской организации, вандализме, реабилитации нацизма, вовлечение детей через СМИ и интернет в преступную деятельность, публичное оправдание терроризма.

Известно, что Волков давно проживает за пределами России. Сначала он находился на территории США, а позже источники выяснили, что экстремист живет в пригороде Вильнюса.

Ранее сообщалось, что суд в Московской области приговорил вора в законе Рамса (Сергея Браженского) к девяти годам и трем месяцам лишения свободы.

*движение признано экстремистским и запрещено в РФ; Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

**организация признана в России экстремистской и ликвидирована.

***Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом; Росфинмониторингом внесен в перечень экстремистов и террористов.