Суд взыскал долг по «коммуналке» с Жанны Агузаровой

Жанна Агузарова накопила долги за коммунальные услуги. Чтобы взыскать с нее задолженность, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы обратился с иском в суд.

Московский суд вынес приказ о взыскании с артистки долга по оплате «коммуналки». Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает РИА.

Решение было вынесено 17 апреля.

Какую сумму задолжала певица, не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что суд взыскал с балерины Волочковой задолженность по платежам за «коммуналку».