Суд взыскал долг по «коммуналке» с Жанны Агузаровой
Суд обязал Агузарову погасить долг за «коммуналку»
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Жанна Агузарова накопила долги за коммунальные услуги. Чтобы взыскать с нее задолженность, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы обратился с иском в суд.
Московский суд вынес приказ о взыскании с артистки долга по оплате «коммуналки». Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает РИА.
Решение было вынесено 17 апреля.
Какую сумму задолжала певица, не разглашается.
Ранее сообщалось о том, что суд взыскал с балерины Волочковой задолженность по платежам за «коммуналку».