Суд взыскал с экс-руководителей Корпорации развития Курской области более 4,1 млрд руб.

С бывших курских чиновников, среди которых есть и экс-руководители Корпорации развития Курской области, а также с восьми компаний Ленинский районный суд города Курска постановил взыскать более 4,1 млрд руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

К ответственности были привлечены бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин, его бывшие заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также другие лица, имевшие отношение к курской корпорации.

Лукина и Грабина задержали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификаций в приграничных районах. Используя служебное положение, они нецелевым образом потратили 173 млн руб. бюджетных средств.

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