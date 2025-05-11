Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных услуг
Гузеева задолжала за коммуналку
Фото: [flickr.com]
В Москве мировой суд постановил взыскать с Ларисы Гузеевой задолженность по оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом со ссылкой на инстанцию сообщает РИА Новости.
Из материалов картотеки следует, что иск с требованием взыскать с актрисы долги подал АО «Мосводоканал». Решение по иску было принято еще в марте.
Оно уже вступило в силу.
Ранее сообщалось о том, что рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, стал ответчиком в мировом суде. Его могут заставить принудительно оплатить задолженности по жилищно-коммунальным услугам.