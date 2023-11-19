Суд взыскал с Леонида Агутина 123 тысячи долга за неоплаченную четыре года коммуналку

Богатые тоже должны плакать, решил накануне суд в Москве и принудил российского популярного исполнителя Леонида Агутина выплатить УК 123,5 тысячи рублей неоплаченных платежек за ЖКХ.

Как передает Mash, певец четыре последний года кряду не платил взносы по капремонту и прочие коммунальные платежи, перестав заглядывать в жировки еще в январе 2020 года. Теперь же Агутину придется вспомнить, что ЖКХ на свете все же существует.

«Рассчитываться с квитками Агутин перестал ещё в январе 2020 года. Всё это время долг рос, а последние 2,5 года коммунальщики без конца напоминали о нём бумажками, уведомлениями и прочим. Но ничего не работало — пришлось идти в суд», - приводится в публикации.

Отмечается, что суд в Москве всего за пару заседаний без присутствия музыканта вынес решение в пользу управляющей компании и вся недолга.

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин разозлился под конец своего юбилейного концерта.