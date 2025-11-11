Суд взыскал с террористов 67 млн рублей за взрыв в метро Петербурга в 2017 году

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании денежных средств с осужденных по делу о террористическом акте в метрополитене. Об этом в телеграм-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Суд удовлетворил иск петербургского метро и постановил взыскать 67 млн руб. в качестве компенсации причиненного ущерба. Рассмотрение ходатайства продолжалось с мая 2025 года.

Теракт в петербургском метрополитене произошел 3 апреля 2017 года. Взрывное устройство сработало на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

В результате совершенного преступления погибло 15 человек, 10 пострадавших получили тяжелые травмы, десятки людей обратились за медицинской помощью с различными ранениями.

По уголовному делу, заведенному в результате инцидента, суд признал виновными 11 человек. Наиболее строгое наказание — пожизненное лишение свободы — получил Аброр Азимов*, признанный организатором террористического акта.

Остальные участники преступной группы были приговорены к срокам лишения свободы от 19 до 28 лет. Дополнительно суд назначил виновным денежные штрафы в размере от 500 тыс. до 800 тыс. руб. каждый.

Ранее сообщалось, что суд в Дагестане приступил к рассмотрению дела о теракте против силовиков.

* Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.