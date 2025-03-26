Суд заблокировал 11 телеграм-каналов за нелегальную продажу данных из ЕГРН

Останкинский суд Москвы принял решение о блокировке 11 телеграм-каналов, которые занимались незаконной торговлей сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщил ТАСС.

Ранее прокурор Северо-Восточного административного округа Москвы подал соответствующий иск. Суд удовлетворил исковое заявление, признав информацию, размещенную в телеграм-каналах, запрещенной к распространению на территории РФ.

Прокуратура обнаружила 11 каналов в мессенджере, где размещались объявления о продаже выписок из ЕГРН. Доступ к этим каналам осуществлялся без какой-либо регистрации и ввода пароля. Установить владельцев телеграм-каналов пока не удалось.

Следует отметить, что единственным законным правом на предоставление официальных выписок из ЕГРН обладает компания «Роскадастр». Все аналогичные услуги, предлагаемые другими организациями или частными лицами, являются незаконными.

Ранее россиянам рассказали, какие покупки в магазине может заблокировать банк.