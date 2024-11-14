Суд заключил под стражу подозреваемую в убийстве матери в Новой Москве

Суд в Москве вынес решение об отправке подозреваемой в убийстве своей матери в Новой Москве под арест. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Труп 41-летней женщины обнаружили на детской площадке в одном из жилых комплексов (ЖК) Новой Москвы. У нее была резаная травма головы. В качестве главного подозреваемого была задержана ее 24-летняя дочь.

«С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своей матери», — говорится в сообщении прокуратуры.

По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). В ходе следствия в квартире подозреваемой нашли предполагаемое орудие преступления (кинжал) и следы крови.

На судебном заседании девушка отрицала свою вину и высказывала несогласие с решением о содержании под стражей, настаивая на домашнем аресте.

Ранее SHOT сообщил, что подозреваемая в убийстве собственной матери планировала скрыться в Италии. Также, как сообщило издание, убийство произошло на фоне конфликта между женщиной и дочкой. Рядом с местом убийства нашли бутылку виски.