Суд заочно арестовал Новикова, экс-адвоката Порошенко и фонда Навального

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Илью Новикова*, юриста и бывшего игрока шоу «Что? Где? Когда?», сообщает РБК.

В Москве суд вынес решение о заочном аресте адвоката Ильи Новикова, проживающего с 2021-го в Киеве. Юриста объявили в розыск в год начала СВО из-за распространяемых им фейков о российской армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Сообщается, что арест продлится два месяца с момента фактического задержания Новикова, его экстрадиции или депортации в РФ.

Новиков прославился как адвокат после нескольких громких дел. Например, он защищал права экс-президента Украины Петра Порошенко, летчицы Надежды Савченко, известных режиссеров. Юрист также представлял интересы запрещенного ныне фонда Алексея Навального**, который признали иноагентской и экстремистской организацией.

Илья Новиков был лишен статуса адвоката в 2023 году соответствующей ассоциацией в Москве за «недостойное поведение».

Ранее сообщалось, что блогера КраСаву разыскивает МВД. Мужчину подозревают в распространении фейков об армии РФ.

*признан иностранным агентом в России.

**включен в список террористов и экстремистов РФ.