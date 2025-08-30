Суд запретил объявления об аренде жилья, в которых хозяева просят цыган их не беспокоить
Суд запретил публикации объявлений с формулировкой «цыгане, не звоните»
Фото: [flickr.com]
Савеловский суд Москвы вынес решение, запрещающее дискриминацию по национальному и религиозному признаку в объявлениях об аренде жилья, пишет Mash.
Поводом для судебного разбирательства стало обращение прокуратуры, которая выявила в открытом доступе публикацию с формулировкой «Сдам только для мусульман! Цыгане, не звоните!».
Ведомство усмотрело в этом тексте явные признаки дискриминации, которая является прямым нарушением действующего законодательства РФ. Суд полностью поддержал позицию надзорного органа и принял решение о запрете распространения подобных объявлений, признав их противоправными.
Теперь в случае нарушения решения суда публикаторы подобных объявлений могут быть привлечены к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы запретил распространение мемов про цыган.