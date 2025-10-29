Суд запретил продажу самого ходового товара в России с изображением 1000 рублей

В России запретили продавать туалетную бумагу с изображением банкноты номиналом 1000 рублей, пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

Отмечается, что соответствующее решение вынес московский суд, признавший информацию о реализации такой продукции запрещенной к распространению.

Основной причиной запрета стало признание изображения князя Ярослава Мудрого на туалетной бумаге оскорбляющим религиозные чувства верующих.

Ярослав Мудрый, являющийся сыном Владимира Великого, относится к числу наиболее почитаемых правителей в истории Руси и причислен Русской православной церковью (РПЦ) к лику святых.

Использование образа святого князя на гигиеническом изделии было расценено как неуважение к религиозным символам и нарушение действующего законодательства о защите чувств верующих. Суд постановил изъять всю подобную продукцию из оборота и запретил ее дальнейшую продажу на территории РФ.

