В России признали незаконными объявления о сдаче жилья «только мусульманам»

В Москве суд признал противоправными объявления о сдаче жилых помещений исключительно гражданам, исповедующим ислам, сообщил ТАСС.

В рамках рассмотрения дела прокуратура установила, что на одной из площадок в мессенджере Telegram были размещены две публикации, содержащие предложения об аренде недвижимости.

Первое объявление касалось сдачи однокомнатной квартиры, расположенной вблизи станции метрополитена «Щелковская», второе — предлагало внаем частный дом, находящийся в подмосковном населенном пункте Дроздово.

Оба объявления содержали специальную отметку, ограничивающую круг потенциальных арендаторов представителями мусульманского вероисповедания. Важно отметить, что указанный канал коммуникации не является закрытым и доступен для просмотра любым пользователям.

Представители прокуратуры идентифицировали эти публикации в ходе планового мониторинга информационного пространства.

Надзорное ведомство квалифицировало эти предложения как форму дискриминации по признаку религиозной принадлежности. Прокуроры направили административный иск с требованиями о блокировке таких объявлений и признании этой информации, запрещенной к распространению.

Ранее сообщалось, что Московский суд оштрафовал менеджера на 2 тыс. руб. за тату с коловратом.